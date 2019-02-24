فيتنام تستعد براً وجواً لاستقبال كيم

أخبار الآن | هانوي - فيتنام - (وكالات)

ذكرت مصادرُ إعلامية أن فيتنام تُعدُ خطةً لاستقبالِ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حالِ وصوله جوا إليها.

وأضافت المصادر أن فيتنام ستحظر المرور على طريقٍ من المتوقع أن يسلكه كيم ليصل إلى هانوي، آتيا من محطةٍ للقطارات على الحدودِ الصينية.

وكما قالت المصادر أن قطار كيم سيتوقف في محطة القطارات في دونغ دانغ قرب الحدود الصينية وسيواصل بالسيارة إلى هانوي التي تبعد 170 كلم.

وقالت شرطة هانوي: إنها "نشرت 96 مجموعة دورية للتصدي للجريمة، كما تم إخضاع معالم المدينة لمراقبة الشرطة على مدار الساعة".

وتم نشر جنود في محطة دونغ دانغ السبت وعلى طول الطريق المؤدي إلى هانوي، وحاول عناصر الأمن منع أي شخص من التصوير في المنطقة، فيما أخضع الجنود كل الداخلين إلى المحطة للمراقبة.

وستعقد قمة ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير، وتأتي عقب الاجتماع التاريخي للزعيمين في سنغافورة في يونيو الماضي.

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