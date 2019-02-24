طائرة مركبات تسبق كيم إلى هانوي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هبطت في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الأحد طائرة نقل تحمل عربات سيستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته فيتنام للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر فبراير الجاري.

وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية ذكرت أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو"، تقل مسؤولي أمن ومركبات حطت في هانوي، حيث ستجري المحادثات بين كيم وترامب.

كما رصدت وسائل إعلام فيتنامية محلية رجالاً يرتدون بدلاً سوداء اللون، يعتقد أنهم حراس كيم، وهم يترجلون في مهبط الطائرات في مطار "نوي باي" الدولي بـ هانوي.

ويجري زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي مباحثات يومي 27 و28 من الشهر الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي، في ثاني لقاء بينهما بعد لقاء جمع بينهما في يونيو الماضي في سنغافورة.

كما غادرت سيارتان رياضيتان متعددتا الأغراض، من دون لوحات ترخيص، مبنى كبار الشخصيات في المطار ترافقها سيارات الشرطة الفيتنامية. ويبدو أن هاتين السيارتين تتبعان للفريق الأمني للزعيم كيم.

في الوقت نفسه، نقلت حافلات وشاحنتان مسؤولين كوريين شماليين إلى فندق "ميليا"، الذي من المرجح أن يقيم فيه زعيم كوريا الشمالية خلال إقامته في فيتنام.

وغادر زعيم كوريا الشمالية البلاد، السبت، متجهاً إلى فيتنام على متن قطار مصفح، في رحلة برية من المتوقع أن تستغرق 60 ساعة مروراً بالصين.



إقرأ أيضاً:

كيم جونغ اون يقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام "في الأيام المقبلة