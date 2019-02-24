دعوة أممية لوضع حد لمعاناة الأفغانيين بسبب الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو Tadamichi Yamamoto إلى وضع حد للمأساة الانسانية التي تعيشها أفغانستان. يأتي ذلك تعقيبا على تقرير الامم المتحدة الذي كشف ارتفاعا غير مسبوق لعدد ضحايا الهجمات الانتحارية لطالبان وداعش في عام 2018.

سجل عام 2018 أعلى حصيلة لعدد الضحايا من المدنيين في هجمات الإرهاب بأفغانستان، مع سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها تنظيم طالبان. وذكرت الأمم المتحدة، إنه وفقا لبعثتها في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة تسجل ارتفاعا بنسبة 11% عن عام 2017.

وأشارت أرقام الأمم المتحدة إلى أن 7189 شخصا أصيبوا بجروح في وقت تسببت الهجمات الانتحارية والتفجيرات في أنحاء البلاد. وتفيد الأمم المتحدة بأن 32 ألف مدني قتلوا وأصيب 60 ألفا بجروح خلال العقد المنصرم عندما بدأت المنظمات بإحصاء الأعداد.

ويتزامن تصاعد العنف في 2018 مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات التي تسبب بها "الاستهداف المتعمد للمدنيين"، وفق التقرير، والناجمة بمعظمها عن هجمات انتحارية نفذها مسلحون على ارتباط بطالبان أو تنظيم داعش. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو: "حان الوقت لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية".

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