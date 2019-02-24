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دخول أول شحنة مساعدات إلى فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفينزويلي خوان غوايدو دخول شحنة أولى من المساعدات من البرازيل إلى فنزويلا.

في الوقت  الذي اندلعت فيه  أعمال شغب بمدينة حدودية مع كولومبيا بسبب تمرير المساعدات الأمريكية.

وكتب غوايدو الذي اعترف به نحو خمسين بلدا رئيسا بالوكالة، على تويتر "نعلن رسميا دخول شحنة أولى من المساعدات الإنسانية عبر حدودنا مع البرازيل. فنزويلا، إنه إنجاز عظيم".

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في تصريحات وهو يقف إلى جوار غوايدو إن مادورو سيكون مسؤولا عن أي أعمال عنف.

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