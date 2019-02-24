بومبيو: أيام مادورو معدودة



أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد عن ثقته بأنّ أيام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو معدودة



بومبيو صرح لشبكة "سي إن إن" أنّ التوقّعات صعبة، وتحديد الأيام صعب.. لكنه جدد ثقته بأن الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام "مادورو" معدودة، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية.



وجاءت تصريحات بومبيو غداة وقف قوات الحدود الفنزويلية جهود المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة بإدخال إمدادات إنسانية إلى البلاد، باستخدامها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وألقى بومبيو باللوم على أنصار مادورو على معظم أعمال العنف التي شهدتها المواقع الحدودية.

وقال "نأمل في أن يستعيد الجيش دوره في حماية مواطنيه من هذه المآسي. وإذا حدث ذلك، أعتقد أن أموراً جيدة ستحدث".

وتعهّدت قيادة الجيش الولاء الكامل لمادورو على الرغم من أنّ بعض الضباط والجنود انشقّوا عن الجيش تلبية لدعوات المعارضة.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة، التي اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، لا يزال ملتزماً إدخال المساعدات.

وأضاف "نحن نهدف لتحقيق مهمّة واحدة وهي ضمان حصول الشعب الفنزويلي على الديمقراطية التي يستحقها بحقّ، وأن يختفي النفوذ الكوبي والروسي الذي جرّ هذه البلاد إلى الحضيض لسنوات طويلة".

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