إيران تطلق أول صاروخ "كروز" من غواصة

أخبار الآن | طهران - إيران - (وكالات)

أطلقت إيران صاروخا من نوع كروز من غواصةٍ للمرةِ الأولى، خلال مُناورةٍ عسكرية سنوية جارية عند مضيق هرمز، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية.

جاء ذلك في الوقتِ الذي يتم فيه إعادةِ فرضِ عقوباتٍ دولية واسعة النطاق على طهران بسببِ نشاطاتها النووية.

وأوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، نبأ إطلاق الصاروخ وبثت صورة تظهر غواصة خضراء على سطح المياه تطلق صاروخا برتقاليا. وقالت إن غواصات أخرى لديها نفس القدرة.

وكثيرا ما تحاول إيران الترويج لترسانتها العسكرية، التي يتم تصنيع معظمها محليا بسبب العقوبات الدولية.

ويعد مضيق هرمز، عند مصب الخليج العربي، عنق زجاجة حاسم لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو ثلث النفط المتداول عن طريق البحر.

وتصاعدت حدة التوتر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى العالمية وإعادتها فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران.

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