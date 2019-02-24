أحد مؤسسي تويتر يرحل عن المنصة بعد 12 عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن أحد مؤسسي شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "إيفان ويليامز" أنه سيتخلى عن منصبه كعضو فى مجلس الإدارة نهاية الشهر الجارى، وذلك في سلسلة من التغريدات نشرها على الموقع.

ولم يعلن ويليامز عن خططه المستقبلية أو حتى عن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، بعد أن شارك في تأسيس الشبكة منذ أكثر من 12 عاماً.

وهو يشغل فى الوقت الحالى منصب المدير التنفيذى لموقع Medium للنشر الإلكترونى عبر الإنترنت، كما شغل أيضا منصب الرئيس التنفيذى لـ Twitter قبل ذلك.

وقال "ويليامز" فى إحدى تغريداته عبر منصة تويتر: "أنا محظوظة للغاية لأننى خدمت فى مجلس إدارة تويتر لمدة 12 عامًا (منذ أن كان هناك مجلس إدارة)، لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام بشكل كبير، وتعليمية وصعبة فى بعض الأحيان".

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