نساء داعش غير نادمات لانضمامهن للتنظيم

أخبار الآن| قرب الباغوز- سوريا (أ ف ب)

عدّد ديفيد يو بانك David Eubank مؤسس مجموعة "فري بورما راينجرز" Free Burma Rangers بورما رينجرز التي تضم متطوعين غالبيتهم أمريكيون يقدمون المساعدات الطبية، لوكالة فرانس برس ،عدد الجنسيات التي كانت في عداد مَن خرجوا من الباغوز .

وقال المتطوع إن زوجة أحد مقاتلي داعش غير نادمة على انضمامها للتنظيم ، مؤكدة أن حياتها في ظل داعش كانت سعيدة.

وأفاد المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين وكالة فرانس برس الجمعة أنه بعد "خروج المدنيين، يتبيّن لنا عدد عناصر داعش المتبقين في الداخل وماذا يريدون أن يفعلوا".

وتابع "لا نعرف موقفهم حتى الآن، ولكن إذا لم يستسلموا فنهايتهم بالطبع الحرب"، مضيفاً "بمجرد أن تنتهي عملية خروج المدنيين، سيكون أمامهم: الحرب أو الاستسلام".

وأوقفت قوات سوريا الديموقراطية منذ أسبوع هجومها ضد الجهاديين بعد تضييق الخناق حولهم، لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج، بعدما فاق عددهم توقعاتها.

وقال بالي إن عملية إحصاء الذين خرجوا الأربعاء مستمرة، وإن "العدد يقارب ثلاثة آلاف وغالبيتهم أجانب من جنسيات مختلفة"، لافتاً إلى أن "الغالبية من الجنسية العراقية وجنسيات دول الاتحاد السوفياتي السابق بالإضافة الى أوروبيين"، من دون تحديد عددهم وعدد المشتبه بانتمائهم للتنظيم الذين تمّ توقيفهم.

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