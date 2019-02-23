عشرات الهنود يلقون حتفهم بخمور ملوثة

أخبار الآن | الهند - (وكالات)

اعلنت الشرطة الهندية أن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون بالمرض بعد شربهم خمورا ملوثة في حادثين منفصلين بشمال شرق الهند النائي.

وقال ضابط في الشرطة جولي سونوال إن الضحايا كانوا في الغالب من عمال مزارع الشاي في مقاطعتي غُولَغَات وجُورْهَات بولاية آسَام.

واستهلك العمال الخمور الملوثة بكحول المِيثِيل وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي وبدؤوا في فقدان الوعي، وفقا لوكالة "اسوشييتد برس".

وقالت سونوال إنه تم نقلهم الى مستشفيات قريبة، وارتفع عدد القتلى الى 50 حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.

ولاحقا، جرى القبض على مالك وحدة صنع مشروبات محلية وأربعة آخرين.

تعتبر حالات الوفاة بسبب الكحوليات المصنوعة بطريقة غير مشروعة شائعة في الهند لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف العلامات التجارية المرخصة.

والخمور غير المشروعة رخيصة، وغالبا ما تضاف لها مواد سامة لزيادة قوتها.



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