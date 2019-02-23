ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

... هايلي وإيفانكا مرشحتان لرئاسة البنك الدولي السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي, وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، من بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي

... ترامب يختار ابنة مهاجرين سفيرة لدى الأمم المتحدة اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، نيكي هايلي، لشغل منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة..

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... 5 قتلى بإطلاق نار قرب شيكاغو قتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عاماً أطلق النار داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو.

... ايرلندا الشمالية.. لم اختارت السلام؟ دارت رحى الحرب في إيرلندا بين البروتيستانت.. الراغبون في الحفاظ على مكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة والأقلية الكاثوليكية