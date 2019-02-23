ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة
أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح السفيرة الامريكية في كندا كيلي نايت كرافت لتكون سفيرة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي.
وقال ترامب في تغريدة "كيلي قامت بعمل رائع في تمثيل بلادنا، ولا يوجد أدنى شك عندي انه في ظل قيادتها سيتم تمثيل بلادنا على أعلى مستوى".
وجاء ترشيح نايت بعد اسبوع على سحب التداول بخيار ترامب السابق لمذيعة فوكس نيوز السابقة والمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت.
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