انهيار داعش يدفع نساء التنظيم للاستجداء

أخبار الآن| قرب الباغوز- سوريا (أ ف ب)

مع تأكـُد المنضمين الى داعش من انهيار التنظيم كليا ، يسعى أغلبهم الى إيجاد حل للمأزق الذي وقعوا فيه .

بريطانية ٌ زوجة داعشي تحاول استجداء الحكومة البريطانية للرجوع الى بلدها ، وادعت أنها تستعد للتخلي عن تعاليم التنظيم المتشدد.

يشار إلى أن رئيسة شرطة لندن، كريسيدا ديك، أكدت بأن أجهزة الأمن لا تعرف عدد الدواعش البريطانيين الذين يعتزمون العودة إلى بلادهم.

فيما تشير تقييمات الحكومة البريطانية إلى أن 20% على الأقل من أكثر من 900 شخص ذهبوا إلى سوريا والعراق من المملكة المتحدة قُتلوا.

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