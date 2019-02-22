هاميلتون: التدخل الإمريكي في فنزويلا غير منطقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتبر نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو التهديدات الأمريكية بالقيام بتدخل عسكري في فنزويلا بأنها غير منطقية.

وجاءت تصريحات نائب الرئيس البرازيلي بعد اعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق اغلاق الحدود مع البرازيل "بشكل كامل ومطلق" حتى إشعار آخر.

وقال موراو خلال مقابلة مع فرانس برس أن لابد من تقديم نتيجة فعليه بدلا من التخاطب حول هذا الشأن في إشارة الى التهديدات.

كما أضاف "المسألة الفنزويلية يجب أن يحلها الفنزويليون".

وقال إن "ردة الفعل هذه هي ببساطة لمنع عملية ادخال المساعدات"، مضيفا أن فنزويلا "لديها الحق بأن تفعل ما تشاء في جانبها من الحدود".

ورفض أوتافيو ريغو باروس المتحدث باسم الرئيس جاير بولسونارو أيضا احتمال أن يؤدي قرار مادورو إلى "احتكاك" بين البلدين الجارين.

وجاء تحرك مادورو قبل يومين من الموعد النهائي الذي حدده زعيم المعارضة خوان غوايدو من أجل ادخال المساعدات الإنسانية المخزنة في كولومبيا والبرازيل وجزيرة كوراساو الى فنزويلا.

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