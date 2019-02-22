عاجل

مقتل قيادي في تنظيم القاعدة

أخبار الآن | باريس - فرنسا (فرانس برس)

أعلنت القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الإفريقي أنها تمكنت من قتل الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام"، القيادي في تنظيم القاعدة بالمغرب العربي.

وخطط "أبو الهمام" لخطف الغربيين في الصحراء الكبرى، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية، مثل مقتل الأمريكي "كريستوف ليكت" وسط نواكشوط في منتصف 2009، واعتبر المدبر للعملية الإنتحارية التي نفذت بالقرب من السفارة الفرنسية بنواكشوط في أواخر 2009، والمسؤول المباشر عن الهجوم الإنتحاري على قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في النعمة شرقي موريتانيا في آخر 2010.

وأعلن مقتل أبو الهمام من طرف وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بيرلي، وقالت إنه جاء على يد القوات الفرنسية في الساحل "برخان".

ويعد يحيى أبو الهمام واحداً من أبرز القيادات في التنظيمات الإرهابية، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى في تسعينيات القرن الماضي.

المزيد:

هذه هي القصة الكاملة لأخطر جاسوس بريطاني داخل القاعدة

#فرنسا #أخبار عالمية #إرهاب #القاعدة

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو
  • ...
    غريفيثس: المرحلة التالية ستكون في الحديدة قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إن عملية إعادة الانتشار تشمل انسحاب الحوثيين من ميناءي رأس عيسى والصليف.
  • ...
    مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أعلنت القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الإفريقي أنها تمكنت من قتل الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام"
  • ...
    أبرز العناوين ليوم الجمعة 22/02/2019 أبرز العناوين: قصة أخطر جاسوس لبريطانيا في تنظيم القاعدة إجلاء المحاصرين يحدد ساعة الصفر ضد داعش في شرق سوريا العقاقير منتهية الصلاحية قد تكون فعالة وآمنة

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...