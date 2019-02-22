مقتل قيادي في تنظيم القاعدة

أخبار الآن | باريس - فرنسا (فرانس برس)

أعلنت القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الإفريقي أنها تمكنت من قتل الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام"، القيادي في تنظيم القاعدة بالمغرب العربي.

وخطط "أبو الهمام" لخطف الغربيين في الصحراء الكبرى، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية، مثل مقتل الأمريكي "كريستوف ليكت" وسط نواكشوط في منتصف 2009، واعتبر المدبر للعملية الإنتحارية التي نفذت بالقرب من السفارة الفرنسية بنواكشوط في أواخر 2009، والمسؤول المباشر عن الهجوم الإنتحاري على قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في النعمة شرقي موريتانيا في آخر 2010.

وأعلن مقتل أبو الهمام من طرف وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بيرلي، وقالت إنه جاء على يد القوات الفرنسية في الساحل "برخان".

ويعد يحيى أبو الهمام واحداً من أبرز القيادات في التنظيمات الإرهابية، وينتمي للجيل الأول من القيادات الجزائرية التي دخلت منطقة الصحراء الكبرى في تسعينيات القرن الماضي.

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