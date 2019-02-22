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غريفيثس: المرحلة التالية ستكون في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إن عملية إعادة الانتشار تشمل انسحاب الحوثيين من ميناءي رأس عيسى والصليف.

المبعوث الأممي أعلن في مقابلة صحفية، أن المرحلة التالية ستكون إعادة الانتشار في الحديدة، مؤكدا أنها تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني.

وأكد غريفثس أن لجنة المراقبة تعمل بشكل حثيث على حل قضية الأسرى اليمنيين.

وأضاف غريفس أن الأطراف اليمنية تريد تطبيق الاتفاق لكنها تحتاج لمخطط من لجنة المراقبة.
 
غريفثس قال إن النجاح في إعادة الانتشار في الحديدة يمكنهم من الانتقال إلى المرحلة التالية في المفاوضات.

وأوضح غريفثس أن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة يتضمن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة، قائلا إن على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين.

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#أخبار عالمية #الأمم المتحدة #اليمن #غريفيثس

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    غريفيثس: المرحلة التالية ستكون في الحديدة قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، إن عملية إعادة الانتشار تشمل انسحاب الحوثيين من ميناءي رأس عيسى والصليف.
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