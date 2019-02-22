انتقاد لمحاولة ماي الحصول على وقت إضافي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، إن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى وقت بل إلى قرار.

وتأتي هذه التصريحات بعد محاولات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الحصول على وقت إضافي من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.

ومنذ رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست في كانون الثاني/يناير، تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة التفاوض مع بروكسل على نسخة جديدة من الاتفاق.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، لكنه يقول أنه منفتح على مباحثات حول الإعلان السياسي المرافق للاتفاق وهو نص يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع لندن.

وتأمل ماي في الحصول على "تعديلات ملزمة" بشأن "شبكة الأمان" وهو إجراء هدفه الإبقاء على الحدود مفتوحة بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية بعد 29 آذار/مارس.

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