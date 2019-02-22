اجتماع فيتنام.. مساع أمريكية لتخلي كوريا الشمالية عن النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيعقدان لقاء على انفراد خلال القمة التي ستجمعهما في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 شباط/فبراير

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مساع من الرئيس الأميركي لإقناع الزعيم الكوري الشمالي بالتخلي عن ترسانته النووية.

وقال مسؤول أميركي إن اللقاء الذي سيُعقد الأسبوع المقبل سيكون "مشابها في الشكل لما شهدناه في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي"، مضيفا أن اللقاء سيكون مناسبة لعقد "اجتماع على انفراد بين الزعيمين" قبل اجتماعات مع فريقيهما.

ويجري مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون في هانوي محادثات مع مبعوث كوريا الشمالية الى الولايات المتحدة كيم هيوك شول.

ورفض مسؤولون أميركيون التكهّن بما قد يتضمّنه البيان المشترك الذي سيصدر عقب اللقاء.

والأربعاء أشاد ترامب مجددا بالعلاقة التي تربطه مع الزعيم الكوري الشمالي لكنّه قال إن على كيم اتّخاذ خطوة جدية على المستوى النووي إذا كان يريد للعقوبات أن تُرفع.





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