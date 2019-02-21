وزير المال البريطاني متفائل بشأن بريكست

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)

قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند الخميس أن المفاوضات حول بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي سجلت تقدماً يمكن أن يفضي إلى اختراق في الأيام المقبلة.

هاموند قال لشبكة "بي بي سي" البريطانية إن حكومته تحقق تقدماً في المحادثات من أجل الحصول على ضمانة للطابع الموقت لشبكة الأمان أو "ترتيبات بديلة"، التي يفترض أن تبقي الحدود في إيرلندا مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 آذار/مارس.

وتحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إعادة التفاوض مع المفوضية الأوروبية حول صيغة جديدة من الاتفاق، منذ رفضه من قبل مجلس النواب البريطانيين في كانون الثاني/يناير.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول النص، لكنه يؤكد أنه منفتح على مفاوضات حول الإعلان السياسي المرفق به وهو نص يتضمن الخطوط العريضة للعلاقات مع لندن.

وقال هاموند إنه من الممكن أن يعرض على النواب اتفاقاً معدلاً الأسبوع المقبل. وأضاف "لكن ذلك مرتبط بالتقدم الذي سيتحقق في الأيام المقبلة".

وكانت ماي تحدثت الأربعاء عن "تقدّم" في مباحثاتها مع بروكسل، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم ينجح في إبعاد شبح خروج كارثي بدون اتفاق للمملكة المتحدة من الاتّحاد الاوروبي بعد ستة أسابيع.

المزيد:

مفاوضات بريطانية مع بروكسل مجدداً