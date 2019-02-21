فيتنام تستعدُّ لوصول زعيم كوريا الشمالية إليها للقاء ترامب

أخبار الآن | دونغ دانغ - فيتنام (رويترز)

تستعد فيتنام لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إليها بالقطار، لعقد لقاء القمّة المنتظر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من "بيونغ يانغ" عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورا بالصين، مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر، وهو 25 فبراير/شباط الجاري.

وقال مصدر مطلع على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة، إن قطار كيم سيتوقف في محطة "دونغ دانغ" الحدودية مع فيتنام، ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى "هانوي".



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