توقيف مسلح في خفر السواحل الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات الأمريكية مسلحا في خفر السواحل من المعجبين بالنروجي اليميني المتطرف أندرز برايفيك الذي ارتكب مجزرة في بلاده، وكان يخطط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية الديموقراطية والوجوه الإعلامية، بحسب ما أفادت وثائق قضائية نشرت أمس الاربعاء.

وأوضحت الوثائق أنه تم القبض على كريستوفر بول هاسون (49 عاما) وهو من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض الأسبوع الماضي في منزله في سيلفر سبرينغ في ولاية ميريلاند، قرب واشنطن، حيث تم العثور على ترسانة ضخمة من الاسلحة.

وفي مذكرة تطالب باعتقال هذا "الإرهابي الأمريكي" إلى حين محاكمته، لفت المدعي العام روبرت هور إلى أن "الموقوف يخطط لقتل مدنيين أبرياء على نطاق نادرا ما شهدناه في هذا البلد"

وأوضح مكتب المدعي العام أنه تم العثور في منزل هاسون على 15 قطعة سلاح وأكثر من الف قطعة ذخيرة، إضافة إلى مخدرات ومواد محظورة من بينها منشطات وهورمونات نمو.

ويصف هاسون نفسه في وثائق ضبطتها السلطات على أنه "قومي أبيض" منذ زمن طويل، "رجل حزم" ومؤيد لـ"عنف محدد الهدف من شأنه إقامة وطن للبيض".



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