ترامب يطالب كيم بخطوة "ذات دلالة" لرفع العقوبات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون القيام بخطوة "ذات دلالة" ليأمل برفع العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي.

وقال ترامب قبل اقل من اسبوع من قمته الثانية مع كيم المقررة في هانوي "لم أرفع العقوبات، اود التمكن من القيام بذلك، ولكن لتحقيق هذا الامر يجب ان يحصل شيء ذو دلالة من الطرف الاخر".

واضاف "تجمعني الرئيس كيم وانا علاقات جيدة جدا، لن افاجأ برؤية نجاح ما. اعتقد اننا سنحرز تقدما كبيرا. لا اعتقد انه سيكون اللقاء الاخير".

واثر قمتهما الاولى في سنغافورة في حزيران/يونيو، وقع ترامب وكيم وثيقة مبهمة عن "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" من دون تحقيق تقدم ملموس.

ويلتقي الجانبان مجددا في هانوي يومي 27 و28 الجاري.

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