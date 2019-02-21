بوتين يوجه بإنشاء إنترنت مستقل تحسباً لقطع أمريكا للخدمة

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة إنشاء أجزاء مستقلة من الشبكة العنكبوتية تخص بلاده في إطار تعزيز السيادة الروسية الرقمية،

محذرًا من إمكانية قطع الولايات المتحدة الإنترنت عن بلاده.

وأكد الرئيس الروسي في مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية يوم أمس الأربعاء على أهمية تعزيز السيادة الروسية بما في ذلك السيادة الرقمية، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر كبيرة في حال أقدمت على قطع الإنترنت عن روسيا.



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