باكستان: وفاة 12 شخصاً بفيضانات مفاجئة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤولون باكستانيون إن فيضاناتٍ مفاجئة وأمطاراً شتوية غزيرة، أودت بحياة 12 شخصاً في مناطق جنوب غربي ووسط البلاد.

الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ذكرت أن هناك قرى مغمورة بالفيضانات , بالقرب من مدينة لاسبيلا جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتضرر 200 عائلة.

وفي وسط باكستان، قتل تسعة أشخاص في ثلاث حوادث شهدت انهيار أسقف منازل بسبب الأمطار، أربعة منهم في مدينة مولتان.

وقال عمران زركون، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، إن رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ أشخاص من مناطق غمرتها الفيضانات في لاسبيلا، الواقعة بإقليم بلوشستان.

وتتسبب الأمطار الموسمية في حدوث انهيارات أرضية متكررة وفيضانات مفاجئة في باكستان، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمحاصيل ومنازل.

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