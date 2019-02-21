انتشار واسع لقوات الأمن بميونيخ بعد سماع أنباء عن إطلاق نار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت السلطات الأمنية الألمانية أنها نشرت عدد كبير من قوات الأمن في مدينة ميونخ بعد أنباء عن إطلاق نار.

وكانت الشرطة قد قالت أن عدداً كبيراً من القوات الأمنية قد انتشرت في المدينة للتعامل مع الموقف.

وقالت مصادر ألمانية أن شخصين قد قتلوا أثناء الحادث واحداً منهم هو من قام بإطلاق النار.

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