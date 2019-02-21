اليونسكو تحتفي باليوم العالمي للغة الأم لعام 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحت شعار”لغات السكان الأصليين مهمة من أجل التنمية وبناء السلام والمصالحة “ تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اليوم الخميس، الموافق 21 فبراير الجاري، اليوم العالمي لـ”اللغة الأم” لعام 2019.

وتم الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم الأول منذ عام 2000 لتعزيز السلام وتعدد اللغات في جميع أنحاء العالم وحماية جميع اللغات الأم.

جاء أختيار تاريخ اليوم والشهر بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 262/56 في عام 1999، للاحتفال في 21 فبراير باليوم العالمي للغة الأم ، بناء على القرار ” C/30″ في نوفمبر من عام 1999، والذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة “اليونسكو” .

وتم الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم الأول منذ عام 2000 لتعزيز السلام وتعدد اللغات في جميع أنحاء العالم وحماية جميع اللغات الأم.

ويعود اختيار هذا اليوم ، إلى عام 1948 عندما قام رئيس باكستان ومؤسسها محمد علي جناح بفرض الأوردو كلغة وطنية، وهو ما اعترضت عليه باكستان الشرقية (بنجلاديش حاليا) في شكل حركة شعبية كبيرة، وفي ذلك الوقت لم تكن بنجلاديش قد انفصلت عن باكستان، حيث حصل ذلك في 26 من مارس 1971.

وفي 21 فبراير 1952 فتحت الشرطة النار على متظاهرين من الطلبة خرجوا مطالبين بالاعتراف بلغتهم الأم البنغالية، في دكا عاصمة بنجلاديش، ما أدى لمقتل خمسة من الطلبة.. وقد تحول ذلك اليوم لحدث خالد على مستوى البلاد في إطار تعزيز اللغة الأم، وهو الاقتراح الذي تقدمت به بنجلاديش لتوافق عليه اليونسكو وتخرج فكرة اليوم العالمي للغة الأم.

وتحظى اللغات بثقل استراتيجي هام في حياة البشر والكوكب بوصفها من المقومات الجوهرية للهوية وركيزة أساسية في الاتصال والاندماج الاجتماعي والتعليم والتنمية. مع ذلك، فهي تتعرض جراء العولمة إلى تهديد متزايد أو إلى الاندثار كليا،. وحين تضمحل اللغات يخبو كذلك ألق التنوع الثقافي وتبهت ألوانه الزاهية، ويؤدي ذلك أيضا إلى ضياع الفرص والتقاليد والذاكرة والأنماط الفريدة في التفكير والتعبير، أي الموارد الثمينة لتأمين مستقبل أفضل.

وما لا يقل من 43 % من اللغات المحكية حاليا في العالم والبالغ عددها 7000 لغة معرضة للاندثار. أما اللغات التي تعطى لها بالفعل أهمية في نظام التعليم والملك العام فلا يزيد عددها عن بضع مئات، ويقل المستخدم منها في العالم الرقمي عن 100 لغة.

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