كيم يتوجه لفيتنام للقاء ترامب

أخبار الآن | هانوي - فيتنام - (وكالات)

ذكرت مصادر مطلعة أن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إليها بالقطار، لعقد قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورا بالصين مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر، وهو 25 فبراير الجاري.

وقالت المصادر أن على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة، إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونغ دانغ الحدودية الفيتنامية، ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى هانوي.

من ناحية أخرى، قالت 3 مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات لرويترز، إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومي 27 و28 فبراير هو دار الضيافة الحكومية، التي تعود لعصر الاستعمار وتقع في وسط هانوي.

وأوضحت المصادر التي تحدثت مع رويترز أن هذه الخطط "قد تتغير".



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