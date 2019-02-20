فتاة إيغورية تروي قصة اختفاء والديها

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تروي هانكيز كوربان الفتاة الإيغورية، قصة والدتها التي أرسلت لها رسالة صوتية منذ أكثر من عام تناشدها فيها أن تفعل أي شيء لمساعدتها بعدما تم اعتقالها في إقليم شينجيانغ، لتتحول حياة الفتاة وأخواتها الثلاثة إلى مأساة.

وتحكي الفتاة كيف أن والدها وعمها اختفيا قبل هذه الحادثة بيومين، لينضموا إلى عشرات المواطنين من أقلية الإيغور الذين فُقدوا على مدى العامين الماضيين، وسط حملة قمعية ضد الأقليات المسلمة.

وكانت هذه المرة الأخيرة التي تسمع فيها الفتاة، صوت والدتها أو أي أخبار عن مكان وجود والديها الذين ينضمون إلى 65 مواطناً تركياً من أصل إيغوري يقبعون في السجن أو فقدوا في الصين منذ عام 2017".

وفي حديثها في أحد المقاهي في اسطنبول ، قالت هانكيز إن اختفاء والديها قد تركها وأختها وشقيقين لها يعانون بينما كانوا يعانون من الألم النفسي لعدم معرفة ما حدث لهم .

قالت: "لا أحد يستطيع فهم الوضع الذي نحن فيه". "لم يعد لدينا عائلة. نحصل على دعم نفسي لكنه لا يساعد. يعطينا الطبيب الدواء لكنه يجعلنا ننام. نحن لا نريد أن ننام ، ونريد أن تعود عائلتنا. "

وقالت هانكيز إنها أُدخلت المستشفى لستة أسابيع بسبب الإجهاد. أختها البالغة من العمر 18 عاما ، أصغر الإخوة والأخوات ، فشلت في امتحان القبول الجامعي.

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