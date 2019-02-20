جرحى في انفجار قرب حاجز عسكري في أنقرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، أن انفجار وقع قرب حاجز عسكري في العاصمة أنقرة، وذلك بعد نحو أسبوع من قتل 4 جنود من جراء سقوط مروحيتهم في إسطنبول.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الانفجار، الذي نجم عن خطأ أثناء التدريبات، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

ويأتي الحادث بعد مقتل 4 جنود أتراك، الأسبوع الماضي، في حادث سقوط مروحية عسكرية في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول، خلال محاولتها الهبوط اضطراريا إثر خلل أصابها.

شهدت مدينة إسطنبول في نوفمبر الماضي سقوط مروحية عسكرية في الشارع تسببت بمقتل 4 جنود.

ونقلت عن مصادر أن الطائرة سقطت وتحطمت بعدما اصطدمت بسقف بناية، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الطائرة تحطمت جراء خلل فني أثناء محاولتها الهبوط.

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