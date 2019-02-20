ترامب يعيّن نائباً جديداً لوزير العدل

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب) ‏

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب عيّن جيفري روزن نائباً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين.‏

روزن مجاز بالقانون من جامعة هارفارد ومحام سابق وكان يشغل منصب مساعد وزير النقل حتى تعيينه في منصبه ‏الجديد ، ولم يوضح البيت الأبيض متى سيتولّى روزن مهام منصبه الجديد.‏

وقال بيل بار الذي تسلّم الأسبوع الماضي وزارة العدل في بيان إنّ جيف روزن "سيحلّ محلّ نائب وزير العدل رود ‏روزنستاين" الذي لطالما كان هدفاً لانتقادات ترامب.‏

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن إقالة روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق الشائك حول العلاقة بين الحملة الانتخابية ‏لترامب وروسيا، كانت متوقّعة منذ أقال ترامب وزير العدل جيف سيشنز في نهاية 2018.‏

وناصب الرئيس الأمريكي نائب وزير العدل السابق العداء منذ وضع روزنستاين يده على التحقيق حول علاقة الحملة ‏الانتخابية لترامب بروسيا، بعدما قرّر سيشنز النأي بنفسه عن هذا التحقيق. ‏

وصادق مجلس الشيوخ في 14 شباط/فبراير على تعيين بيل بار وزيراً للعدل.‏

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