ترامب يعيّن نائباً جديداً لوزير العدل
أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب عيّن جيفري روزن نائباً لوزير العدل خلفاً لرود روزنستاين.
روزن مجاز بالقانون من جامعة هارفارد ومحام سابق وكان يشغل منصب مساعد وزير النقل حتى تعيينه في منصبه الجديد ، ولم يوضح البيت الأبيض متى سيتولّى روزن مهام منصبه الجديد.
وقال بيل بار الذي تسلّم الأسبوع الماضي وزارة العدل في بيان إنّ جيف روزن "سيحلّ محلّ نائب وزير العدل رود روزنستاين" الذي لطالما كان هدفاً لانتقادات ترامب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن إقالة روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق الشائك حول العلاقة بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا، كانت متوقّعة منذ أقال ترامب وزير العدل جيف سيشنز في نهاية 2018.
وناصب الرئيس الأمريكي نائب وزير العدل السابق العداء منذ وضع روزنستاين يده على التحقيق حول علاقة الحملة الانتخابية لترامب بروسيا، بعدما قرّر سيشنز النأي بنفسه عن هذا التحقيق.
وصادق مجلس الشيوخ في 14 شباط/فبراير على تعيين بيل بار وزيراً للعدل.
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