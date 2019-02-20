بريطانيا تطبق مناطق حظر جديدة لـ "الدرونز" قرب المطارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، بدء تطبيق مناطق حظر الطائرات دون طيار ضمن مسافة 5 كيلومترات من المطارات، الشهر المقبل.

وقالت وزارة النقل إن المنطقة الموسعة ستحمي بشكل أفضل مطارات المملكة المتحدة من أولئك الذين يسيئون استخدام الطائرات المسيرة وسيبدأ تطبيقها في الـ 13مارس/ آذار المقبل.

وأكدت الوزارة تعاونها مع سلسلة متاجر الإلكترونيات "جيسوبس"، لزيادة الوعي لدى العامة.

وذكرت أن الحكومة تقوم بصياغة قانون يمنح ضباط الشرطة صلاحيات تسمح لهم بتوقيف وتفتيش أشخاص "يشتبه في استخدامهم طائرات مسيرة بشكل مؤذ".

وأضافت أن التشريع سيتيح للشرطة "الوصول إلى بيانات إلكترونية مخزنة على طائرات مسيرة من دون الحصول على إذن".

ويحظر القانون الحالي تحليق الطائرات المسيرة في نطاق كيلومتر من حدود المطارات في بريطانيا، ويعاقب القانون البريطاني على تعريض طائرة للخطر بتلك الطائرات المسيرة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

وتسببت عمليات تحليق غامضة قبيل عيد الميلاد بفوضى في حركة الطيران لعشرات آلاف المسافرين في مطار غاتويك، بعد تعليق رحلات لثلاثة أيام.

كما علق مطار هيثرو، أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما جميع رحلاته المغادرة لنحو ساعة الشهر الماضي، بعد تحليق طائرة مسيرة.

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