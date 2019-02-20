"الناتو" يرد بقوة على تهديدات روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ جديدة قادرة على ضرب أراضي أعضاء الحلف، غير مقبولة، وأعرب نائب المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي، بيرس كازاليت، عن رفضه لتصريحات الرئيس الروسي.

يأتي ذلك بعد إعلان بوتين في وقت سابق، الأربعاء، أن روسيا قد ترد على تطوير الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، بنشر أسلحة قد تستخدم ليس ضد الأراضي، التي ينطلق منها تهديد مباشر فحسب، بل أيضا ضد الأراضي، حيث مراكز صنع قرار استخدام الصواريخ.

وذكر بوتين أن روسيا ستوجه أسلحة جديدة نحو الولايات المتحدة، بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وأضاف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان أن روسيا لا تسعى للمواجهة، ولن تبادر بنشر الصواريخ ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازما.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الروسي قوله إنه يتعين على صناع السياسة الأمريكيين "حساب المخاطر قبل أي خطوة".

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