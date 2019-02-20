الإعصار "أوما" يقترب من السواحل الأسترالية

أخبار الآن | سيدني - أستراليا (أ ف ب)

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا اليوم الأربعاء أن الإعصار "أوما" بلغ الفئة الثالثة محذراً من أنه قد يتسبب بأحوال جوية قاسية في القارة بعد أن ضرب جزر المحيط الهادئ.

ويتقدم الإعصار حالياً قبالة السواحل الأسترالية وقد ضرب كاليدونيا الجديدة حيث أدت الرياح العاتية إلى قطع الكهرباء وإتلاف المحاصيل واقتلاع الأشجار وإغلاق المدارس والشركات.

وهبّت في الساعات الباكرة الأربعاء، رياح بلغت سرعتها 185 كيلومتراً في الساعة ما يساوي تقريباً سرعة الرياح التي تهبّ أثناء إعصار من الفئة الأولى.

وأفادت وكالة الأمن المدني في كاليدونيا الجديدة الثلاثاء أن التيار الكهربائي انقطع عن ثلاثة آلاف شخص كما لحقت أضرار بعشرات أبراج الاتصالات.

وأدت العاصفة أيضاً إلى تساقط أمطار غزيرة في فانواتو حيث تجري عمليات إزالة المخلفات.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية "يُتوقع أن يتحرّك الإعصار الاستوائي الشديد أوما ببطء نحو الجنوب فوق بحر المرجان خلال الأيام القادمة".

ويُتوقع أن تجلب العاصفة موجات "مد وجزر عالية غير اعتيادية" في أجزاء من كوينزلاند الجنوبية على الساحل الشرقي الأسترالي أثناء اقترابها.

وأكد مكتب الأرصاد الجوية وجود "تحذير من الطقس السيء وتحذير من خطر ركوب الأمواج".



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