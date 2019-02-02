ميركل تغلق حسابها على فيسبوك
أخبار الآن | برلين – ألمانيا (أ.ف.ب)
تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إغلاق صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تركها قيادة حزب يمين الوسط الرئيسي في البلاد .
وأدلت ميركل بتصريحها عبر تسجيل مصور عبر حسابها على موقع فيسبوك والذي يحظى بما يزيد على 2.5 مليون متابع ، وقالت ميركل إنها سوف تغلق صفحتها الشخصية لأنها لم تعد تقود حزب الاتحاد الديمقراطي.
وتولت أنغريت كرامب كارنباور حليفة ميركل المنصب خلفا لها في ديسمبر.
ودعت ميركل متابعيها إلى مواصلة متابعة أعمالها كمستشارة عبر صفحة الحكومة على فيسبوك و تصريحات المستشارة عبر إنستغرام.
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