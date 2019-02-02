ميركل تغلق حسابها على فيسبوك

... ألمانيا.. ميركل تعتزم قبول مهلة 14 يوما لحل مشكلة اللاجئين تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبول مهلة 14 يوما حددها وزير الداخلية، لإيجاد حل أوروبي لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

... المستشارة الألمانية تجري محادثات مع العاهل الأردني.. تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم في عمّان، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول التطورات الراهنة إقليميا ودوليا

... صورة ميركل بالحجاب تثير ضجة في المجتمع الالماني على شبكة الإنترنت، وعلى مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، كان هناك الكثير من ردود الفعل المختلفة لصورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث رأى البعض أن عرض هذه الصورة هو أمر ليس جيدا، إذ أنها تسهم في نشر المشاعر السلبية في المجتمع.

... أكثر من 40 قتيلاً في تظاهرات فنزويلا قتل أكثر من 40 شخصاً خلال أسبوعٍ من التظاهرات المناهضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما قالت الأمم المتحدة.

... كيف تستخدم الصين أنظمة الائتمان الاجتماعي لتعاقب شعبها؟ أوردت صحيفة "ذا جلوب آند ميل"، مثالاً لصحفي صيني تحدث عن الفساد الحكومي، ليتفاجأ بعد ذلك بورود اسمه على لائحة القوائم السوداء.