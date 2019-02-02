كانون الثاني شهر الطقس "المتطرف".. ماذا حصل حول العالم؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقرير جديد أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجويّة أنّ "شهر كانون الثاني/يناير، شهد طقساً شديد التطرف في العديد من أنحاء العالم، لاسيما موجة البرد الخطيرة التي ضربت أمريكا الشمالية، فضلاً عن درجات الحرارة القياسية وحرائق الغابات في أستراليا،إلى جانب الأمطار الغزيرة في أجزاء من أمريكا الجنوبية، والثلوج الغزيرة في جبال الألب والهمالايا".

أمريكا

وسيطرت موجة البرد الشديدة من القطب الشمالي على أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية، وقد كانت درجات البرودة أقل بكثير من معدلها المتوسط، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية. وفي جنوب ولاية مينيسوتا، فقد بلغت درجة البرود 54 درجة مئوية تحت الصفر في 30 يناير/كانون الثاني، فيما كان متوسط درجة الحرارة الصغرى في البلاد 49 درجة مئوية تحت الصفر.

ومع هذا، فإنّ الأمين العام لمنظمة الارصاد الجوية العالمية بيترتي تالاس اعتبر أنّ "ما جرى في أمريكا ليس ظاهرة جديدة"، موضحاً أنّ "الطقس البارد في شرق الولايات المتحدة لا يدحض بالتأكيد تغير المناخ". ولفت إلى أنّ "درجات الحرارة المتجمدة والثلوج ستظل جزءاً من أنماط الطقس المعتادة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ونحن بحاجة إلى التمييز بين الطقس اليومي قصير المدى والمناخ طويل الأمد."

أوروبا

إلى ذلك، فقد شهدت أجزاء من جبال الألب الأوروبية تساقطاً قياسياً للثلوج خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي. ففي هوشفيلزن في منطقة تيرول - النمسا، تساقد أكثر من 451 سم من الثلوج في النصف الأول من الشهر. وفي ألمانيا، فقد أشارت التوقعات المناخية الصادرة عن خدمة الطقس الألمانية DWD إلى أنّ "هطول الأمطار في فصل الشتاء بألمانيا، سيكون أكثر حدّة".

الشرق الأوسط

ولم تكن منطقة الشرق الأوسط بمنأى عن العواصف الشتوية الشديدة، حيث تأثرت بلدان كثيرة بمنخفضات جوية قوية. فقد أدت العاصفة الترابية من مصر إلى السعودية والبحرين والإمارات، إلى تساقط أمطارٍ غزيرة في باكستان وشمال غرب الهند.

أستراليا

وعكس كل المناطق، فإنّ أستراليا شهدت شهراً دافئاً بامتياز، حيث بلغت درجات الحرارة أرقاماً قياسية لاسيما في جنوب البلاد، وقد بلغت 49 درجة مئوية في بعض المناطق. وأدّى ذلك إلى حرائق كبيرة في أقصى جنوب آسيا، فضلاً عن سيطرة الجفاف على الكثير من مناطقها.

تشيلي والأرجنتين والجنوب الأفريقي

وفي أماكن أخرى في نصف الكرة الجنوبي، سجلت درجات الحرارة أرقاماً قياسية في تشيلي، حيث وصلت في العاصمة سانتياغو إلى 38.3 درجة مئوية يوم 26 يناير/كانون الثاني. وفي أجزاء أخرى من وسط البلاد، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

كذلك، فقد شهدت الأرجنتين موجة حارة. أمّا شمال شرق الأرجنتين والأجزاء المتاخمة من باراغواي وأوروغواي والبرازيل، فقد تعرض لفيضانات واسعة مع متوسط هطول للأمطار حطم الرقم القياسي السابق. وفي الجنوب الأفريقي، أدى الإعصار الاستوائي ديسموند في موزامبيق بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني، إلى فيضانات في مدينة بيرا وزيادة هطول الأمطار في مدغشقر وملاوي.

مصدر الصورة: NBC News

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