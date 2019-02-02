فيسبوك تتعاون مع تويتر لصد الحملة الإيرانية المشبوهة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن موقع تويتر ساعد في حملة عملية إزالة مئات الحسابات التي اتهمها بالارتباط "بسلوك غير رسمي منسق" قادم من إيران، بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الإرهاب في العالم.

وأشار الى أن هناك تعاوناً بين شركتي التكنولوجيا من خلال تبادل المعلومات لمكافحة السياسات الإرهابية والتي تهدف للتأثير على مجريات الأمور.

وقال الموقع الأكثر انتشاراً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم: إنه تم استخدام 783 صفحة وحسابًا ومجموعة لعرقلة السياسة والانتخابات وتم إغلاقها الآن.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن التطورات الأخيرة هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإزالة التي شهدت أيضًا الآلاف من الحسابات المرتبطة بميانمار وبنغلاديش وروسيا في الموقع.

وقال فيسبوك: إن الحسابات أنفقت حوالي 30 ألف دولار على الإعلانات، ودفعت مقابلها بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي واليورو.

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