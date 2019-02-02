فرنسا تدعو واشنطن وموسكو للحوار

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (ا ف ب)

دعت الحكومة الفرنسية روسيا لاستغلال فترة الستة أشهر التي حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة التاريخية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة في غضون ستة أشهر إذا لم توقف موسكو انتهاكاتها المزعومة للاتفاقية الموقعة عام 1987.

وأضافت الوزارة أن "فرنسا ستشجع على فتح حوار مع روسيا خلال فترة الستة أشهر والتشاور مع شركائها في حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق اعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تعليق التزام بلاده باتفاقية نزع الصواريخ النووية المتوسطة المبرمة إبان الحرب الباردة، مُعطياً روسيا، التي اتهمها بانتهاك الاتفاق، مهلة َ 6 أشهر، قبل أن تنسحب واشنطن نهائياً من المعاهدة.

بومبيو قال في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الأميركية، في واشنطن إنه يجب أن يكون الأمن أهم أولويات البلدين وإن الاتفاقات التي التزمَت واشنطن بها ينبغي أن تخدم المصلحة الأمريكية، والدول يجب أن تحاسَب إذا انتهكت القوانين.

وأضاف "لسنوات انتهكت روسيا بنود نزع الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى"، قائلا "تحدثنا مع المسؤولين الروس على أعلى المستويات الحكومية أكثر من 30 مرة، لكن موسكو لا تزال تنفي خرقها للمعاهدة".

وقال "انتهاكات روسيا تضع حياة الملايين من الأميركيين والأوروبيين في خطر وتقلل فرص تقاربنا سياسياً، وعلينا أن نرد بطريق ملائمة".

وكانت واشنطن منحت روسيا، في ديسمبر الماضي، مهلة 60 يوما من أجل العودة لتطبيق المعاهدة، تنتهي السبت.

وصرح وزير الخارجية الأميركي أن تعليق التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية التي أبرمت عام 1987، سيبدأ اعتبارا من غدا السبت.

وترك بومبيو الباب أمام إجراء مفاوضات مع روسيا خلال مهلة 6 أشهر، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن معاهدة الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500- 5500 كيلومتر.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المهلة، فإن واشنطن ستنسحب منها نهائيا، وفق وزير الخارجية الأميركي.

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