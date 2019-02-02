غوايدو مستعد للتفاوض مع مادورو

أخبار الآن | كاراكاس – فنزويلا (أ.ف.ب)

قال زعيم المعارضة في فنزويلا، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غواديدو، إنه مستعد للدخول في مفاوضات مع الرئيس نيكولاس مادورو،

واشترط غوايدو أن يتم بحث رحيل مادورو عن السلطة، من أجل إجراء أي مفاوضات ،وأضاف في رسالة موجهة إلى رئيسي كل من المكسيك، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، والأوروغواي، تاباري فاسكيز إن المفاوضات تعني الرئاسة في حال كان الهدف منها تحديد شروط إنهاء السلطة، ما سيتيح نقل السلطة وإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات حرة

ويأتي هذا التحرك، بعدما أعلن المعارض البالغ من العمر 35 عاما، أنه سيعرض خطة من أجل إخراج فنزويلا من أزمتها السياسية والاجتماعية.

في المقابل، أبدى مادورو استعداده لإجراء محادثات مع المعارضة، لكنه اتخذ إجراءات ضد زعيمها، مما أثار كثيرا من التساؤلات بشأن نواياه.

وكانت المكسيك وأوروغواي قد أعلنتا، عقد مؤتمر للدول المحايدة إزاء الأزمة في فنزويلا في السابع من فبراير في مونتيفيديو.

اقرأ أيضاً :

غوايدو يكثف ضغوطه لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا