توقعات بانحسار موجة صقيع قياسية تجتاح شمال الولايات المتحدة

أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

بدأت موجة صقيع تصحبها رياح شديدة البرودة مصدرها القطب الشمالي وأودت بأكثر من 20 شخصاً في الولايات المتّحدة، الانحسار الجمعة، وهو ما يُخفّف وطأتها على عشرات الولايات حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسيّة. الأمر الذي عطل كثيرا من مناحي الحياة.

وبينما بدأت موجة الصقيع في ولايات الوسط الأمريكي بالتراجع، يستعد سكان ولاية كاليفورنيا لمواجهة عاصفة شتوية شديدة محملة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قد ينجم عنها فيضانات وانهيارات طينية في مناطق حضرية.

فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، الجمعة، من عاصفة شتوية ستضرب كاليفورنيا في وقت متأخر، ويستمر هطول الأمطار دون توقف حتى ليلة السبت، على الرغم من أن الشمس كانت ساطعة بعد ظهر الجمعة، ودرجات الحرارة ظلت في حدود 15 درجة مئوية، كما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية في الهيئة ريتش تومبسون، أن العاصفة ستكون كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنها قادمة من شرق المحيط الهادئ عبر جنوبي كاليفورنيا، فيما تشير التوقعات إلى أن مناطق وسط وشمالي كاليفورنيا ستتعرض لأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد إلى أن مستوى هطول الأمطار سيصل إلى ارتفاع 3 بوصات في المناطق الساحلية، ويرتفع إلى نحو 8 بوصات في المناطق الجلية.

وحذر تومبسون من احتمال حدوث انهيارات طينية، ووقوع حوادث مرور وفيضانات في مناطق حضرية، وقد تسقط الأشجار من جراء الرياح العاتية.

في المقابل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية انحسار موجة الصقيع القياسية القادمة من القطب الشمالي التي تجتاح ولايات شمال ووسط الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة ما يزيد على 20 شخصا، وأن يبدأ الجو بالتحسن وتصبح درجات حرارة ربيعية خلال اليومين المقبلين.



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