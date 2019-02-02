ترامب يدعو لكسر عقود من الجمود السياسي

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ.ف.ب)

أظهرت مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب حالة الاتحاد، الذي سيلقيه الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء، أنه سيقول، أمام الكونغرس المنقسم، إن بوسع الجمهوريين والديمقراطيين كسر عقود من الجمود السياسي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحافيين، إن ترمب سيدعو الكونغرس إلى أن يرسل إليه تشريعاً لتمويل مشروعات للبنية التحتية كما سيطلع المشرعين على تطورات المحادثات التجارية مع الصين ويحثهم على الموافقة على اتفاقية التجارة، التي توصل إليها مع كندا والمكسيك، والتي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

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