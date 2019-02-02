ترامب يدعو لاتفاقية نووية جديدة مع روسيا

أخبار الأن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه يريد إجراء محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة مع روسيا، وذلك بعد إعلان واشنطن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وتهديدها بالانسحاب رسميا خلال 6 أشهر.

وقال ترامب: "يحدوني أمل في أن نتمكن من الاجتماع مع الجميع في غرفة واسعة وجميلة، وإنجاز اتفاقية جديدة تكون أفضل بكثير. بالتأكيد أود أن أرى ذلك"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي: "يجب أن يكون الأمن أهم أولوياتنا والاتفاقات التي التزمنا بها ينبغي أن تخدم المصلحة الأميركية، والدول يجب أن تحاسب إذا انتهكت القوانين".

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