تدريبات أمريكية قرب الحدود المكسيكية

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ.ف.ب)

تستبق واشنطن وصول موجات من المهاجرين إلى حدودها، بنشر قوات من حرس الحدود وإجرائها تدريبات واسعة النطاق قرب الحدود الدولية مع المكسيك، وسط قلق واشنطن من تدفق موجات مهاجرين قادمين من أميركا الوسطى.

ونشرت وكالة "رويترز"، مقاطع فيديو صورت في المكسيك ، ضباطا عدة من وحدة مكافحة الشغب يستخدمون الغاز ، في إطار عملية أمنية أخرى.

وكان البنتاغون قد مدد في يناير الماضي فترة انتشار قواته على حدود الولايات المتحدة الجنوبية ، علما أن مهمة هذه القوات التي يبلغ تعدادها 4500 جندي، كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر.

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