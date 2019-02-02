أعضاء مجلس الأمن يزورون غينيا بيساو

أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية (أ.ف.ب)

يجري ممثلو الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، من 14 إلى 17 شباط/فبراير، زيارة لساحل العاج وغينيا بيساو.

وتهدف زيارة مجلس الأمن هذه إلى تشجيع سلطات غينيا بيساو على إجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة، حيث من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في 10 آذار/مارس، وينبغي أن تليها انتخابات رئاسية.

ويمكن لهذه العملية الانتخابية أن تمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ عام 2012 بعد الانقلاب العسكري.

أما الزيارة المقررة إلى ساحل العاج، حيث لم تعد الأمم المتحدة تحتفظ ببعثة سلام، فتهدف بحسب الدبلوماسي إلى تسليط الضوء على إنجازات مجلس الأمن.

اقرا: المحكمة الجنائية الدولية تأمر بالافراج المشروط عن غباغبو