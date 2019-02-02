أصحاب "السترات الصفراء" يتظاهرون ضد "عنف الشرطة" الفرنسية

أخبا ر الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

تتواصل مظاهرات أصحاب السترات الصفر في العاصمة الفرنسية باريس ، للسبت الثاني عشر على التوالي، لكن هذه المرة تأتي احتجاجا على عنف قوات الشرطة.

وفي خضم جدل حول استخدام الكرات الوامضة، يتظاهر محتجو السترات الصفر هذه المرة ضد عنف الشرطة، بينما يُتوقع أن تحصل تجمعات أخرى في كل أنحاء فرنسا.

وغداة قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح بمواصلة استخدام الكرات الوامضة في التظاهرات، قرر المحتجون الذين بدأوا تحركاتهم أساسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة، تنظيم "مسيرة كبرى للجرحى" في العاصمة الفرنسية لحظر الكرات الوامضة والقنابل المسيلة للدموع.

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