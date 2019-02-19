24 قتيلا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في بوليفيا

أخبار الآن | أورورو - بوليفيا (ا ف ب)

لقي ما لايقل عن 24 شخصًا حتفهم وجرح 15 آخرون، يوم أمس، إثر اصطدام حافلة بشاحنة في غرب بوليفيا ، بحسب ما قالت الشرطة وتقارير إخبارية.

وكانت الحافلة في رحلة من مدينة فيلا زون قرب الحدود الأرجنتينية إلى العاصمة الإدارية لا باز، وتـَردد أن الضباب تسبب في ضعف الرؤية على الطريق.

ووقع الحادث على طريق يربط بين مدينتي اورورو وبوتوسي.

وأعرب الرئيس ايفو موراليس عن تعازيه للضحايا، وكتب على تويتر: "لقد وجهت الشرطة لتشديد الضوابط على الشركات والسائقين".

وعادة ما تحصل حوادث سير في بوليفيا كان آخرها قبل عدة أسابيع عندما اصطدمت حافلتا نقل ركاب ببعضهما في بوليفيا، ما أدى إلى قتل 22 راكبا وجرح 37 آخرين.

ونقل الجرحى أنذاك إلى أقرب المستشفيات لتلقي الاسعافات اللازمة.

ووقع الحادث على طريق مؤدية إلى مدينة شالاباتا، البعيدة حوالي 250 كيلومترا عن العاصمة لاباز.

وقال مسؤول في شركة نقل "أورور"، إن الحادث وقع بسبب الافراط في السرعة، بينما كانت إحدى الحافلتين قادمة من الطريق المقابل. وتعد حوادث المرور الدامية أمرا شائعا في بوليفيا، حيث الطرقات السيارة الضيقة تلف السلاسل الجبلية، قرب أودية سحيقة.

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