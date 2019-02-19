غوايدو مستعدّ للموت في سبيل إسقاط مادورو

أخبار الآن | كاراكاس - فنزويلا (وكالات)

قال خوان غوايدو الّذي نصّب نفسه رئيساً لفنزويلا، إنه مستعد للموت لإسقاط خصمه السياسي، الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف غوايدو في تصريح له بأنه ليس قلقاً إذا كانت حياته أو حريته هما ثمن ذلك.

بيد أن غوايدو ذكّر بأن النزال السياسي الحالي مسألة وقت، مؤكداً أن مادورو صار "معزولاً" ووجوده في السلطة لن يدوم. وقال غوايدو إن الأخبار الجيدة هي أن مستقبل فنزويلاً صار مضمونا، وأن مادورو بات في عزلة أكثر وأكثر".

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