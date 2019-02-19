تيريزا ماي في بروكسل الأربعاء لمحادثات حول بريكست

أخبار الآن | بروكسل (أ ف ب)



أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الثلاثاء أنه سيستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء للتباحث بشأن أزمة بريكست.

وقال المتحدث باسم يونكر، مرغريتيس سكيناس للصحافيين إن الاجتماع سينعقد في مقر الاتحاد الأوروبي عند الساعة 6,30 بعد الظهر (17,30 ت غ).

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يزداد فيه خطر الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وتم الإعداد لهذا اللقاء أثناء اجتماع جمع الاثنين الوزير البريطاني المكلف بريكست ستيفان باركلي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه.

وصرّح سكيناس أمام الصحافة أن بارنييه "كرّر قوله إن الدول الـ27 لن تعيد فتح معاهدة الانسحاب" التي تم التفاوض بشأنها مع ماي ورفضها البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير.

وأشار إلى أن الأوروبيين لا يمكنهم "القبول بتحديد مهلة زمنية لـ+شبكة الأمان+، ولا (إضافة) بند يتيح الخروج منها بصورة أحادية".

وينصّ حل اللحظة الأخيرة هذا على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد، في حال لم يتم التوصل إلى حل بديل بعد الفترة الانتقالية التي يُفترض أن تستمر حتى نهاية العام 2020.

ويخشى الكثير من مؤيدي بريكست المتشددين من أن تُرغم شبكة الأمان المملكة المتحدة على إبقاء روابطها بالاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

ومن أجل طمأنتهم، تعهدت ماي البحث عن "ترتيبات بديلة" مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سكيناس أن "محادثات أخرى ستُجرى في بحر الأسبوع بتحديد ما إذا كان ممكناً التوصل إلى حلّ يحظى بتأييد أكبر في البرلمان البريطاني ويحترم الخطوط التوجيهية" لدول الاتحاد الـ27.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أكدت السبت أنها ستتحدث "في الأيام المقبلة" إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووجهت رسالة إلى الأعضاء المحافظين في البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة بشأن بريكست.

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