تظاهرات في الأرجنتين ضد تدخل واشنطن بشؤون فنزويلا

أخبار الآن | بيونس آيرس - الأرجنتين (رويترز)

خرج مئات في تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ضد التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية إثر الأزمة السياسية في البلاد، اذ يتعاطف مئات المواطنون في الأرجنيتن مع الرئيس الفنزويلي بعد الضغط الأمريكي والأوروبي عليه للتنازل عن المنصب.

وفي ضوء فشل جولات سابقة من الحوار، بما في ذلك محاولة قادها الفاتيكان، يبدي المعارضون شكوكا لاعتقادهم بأن مادورو يستغل ذلك لإخماد الاحتجاجات وكسب الوقت، وقال البابا إنه يجب اعتبار أي وساطة رسمية الخطوة الأخيرة في الجهود الدبلوماسية، وأضاف أن يجب قيام الفاتيكان وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين باتخاذ بعض الخطوات المبدئية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية على خلفية تنصيب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد معتمدا على الدعم الأمريكي والأوروبي رغم فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية الآخيرة.

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