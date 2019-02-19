باكستان تناشد الأمم المتحدة التوسط مع الهند

أخبار الآن | إسلام أباد باكستان (رويترز)

طلب وزير الخارجية الباكستاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء المساعدة في تخفيف التوتر بين بلاده والهند.

وزير الخارجية الباكستاني قال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد ، وعلى الأمم المتحدة التدخل لنزع فتيل التوتر، محملاً الهند مسؤولية تصعيد الخطاب العدائي لأسباب سياسية داخلية.

وكتب وزير الخارجية شاه محمود قرشي لغوتيريش لافتاً انتباهه على نحو عاجل إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة بسبب تهديد من الهند باستخدام القوة ضد باكستان".

وحذر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يواجه انتخابات عامة في مايو (أيار)، باكستان من "رد قوي" على التفجير الذي أعلنت جماعة متشددة تربطها صلات بباكستان مسؤوليتها عنه، ما أثار مخاوف من صراع بين الجارتين النوويتين.

وتأتي مناشدة باكستان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الخصمين القديمين عقب تفجير انتحاري نفسه قرب قافلة للشرطة الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير يوم الخميس الماضي، فقتل ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن.

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