البرازيل: فضيحة سياسية تقيل مساعد الرئيس

أخبار الآن | برازيليا – البرازيل (أ ف ب)

أقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أحد كبار مساعديه وسط عاصفة حزبية تتعلق بشبهة مخالفات في تمويل الحملة الانتخابية.

المتحدث "أوتافيو دو ريغو باروس" قال إن الفضيحة تتعلق بتقرير نشرته صحيفة "فولها دو ساو باولو" ذكر أن الحزب الاجتماعي الليبرالي رشح على الأرجح مرشحين وهميين في الانتخابات العامة لتحويل أموال عامة إلى خزائنه، ويمكن أن تؤدي الإقالة إلى تمرير مشروع قانون مرتقب يعتزم بولسونارو تقديمه للكونغرس هذا الأسبوع يتعلق بإصلاح نظام التقاعد.

ويعتبر المستثمرون هذا الإصلاح أهم الوعود الانتخابية للرئيس لتطوير اكبر الاقتصادات في دول أميركا اللاتينية.

وقال المتحدث أوتافيو دو ريغو باروس في مؤتمر صحافي إن بولسونارو قرر أن يقيل غوستافو بيبيانو من منصب وزير الأمانة العامة للرئاسة، ولم يشرح المتحدث أسباب الإقالة مكتفياً بالقول إنه "قرار شخصي" لـ بولسونارو.

ولم يقدم بولسنارو المزيد من الإيضاحات في تسجيل فيديو في وقت لاحق نشرته وسائل الإعلام البرازيلية.

واكتفى بالقول إن "آراء مختلفة حول مواضيع معينة فرضت الحاجة لإعادة تقييم".

ويقر الرئيس بأن بيبيانو لعب دوراً محورياً في حملته الانتخابية. وقال باروس إن "عمله كان مهماً في نجاحنا".

وبيبيانو كان بمرتبة وزير والزعيم السابق للحزب الاجتماعي الليبرالي المحافظ. وتم تعيين جنرال متقاعد في منصبه هو "فلوريانو بيكسوتو".

وهذه فضيحة جديدة تضرب الحزب اليميني المتطرف الذي يتزعمه الرئيس الذي فاز بسهولة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي الذي جعل من مكافحة الفساد أحد المحاور الكبرى لحملته الانتخابية.

وكانت الوكالة الحكومية المكلفة مراقبة الصفقات المالية اكتشفت أن مبالغ مالية "مشبوهة" أودعت في حساب مصرفي يملكه فلافيو بولسونارو أحد أبناء الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، وفقاً لتقارير الشهر الماضي.

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