ناسا تنشر أهمّ الصّور في تاريخها بمناسبة عيدها السّتّين

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى تقريرا حديثا يستعرض إنجازات ناسا فى كتاب حديث ضمّ عشرات الصّور من أرشيف وكالة الفضاء تمّ تخليدها عبر مصوّرين فوتوغرافيّين من وكالة الفضاء الأمريكية.

الصّور وثّقت لحظات لا تنسى، إذ ركّزت بشكل كبير على عصر سباق الفضاء ومهام أبولو، التى تعتبر على نطاق واسع العصر الذهبي للوكالة الأمريكية.

مؤلف الكتاب ومحرره بيرس بيزونى قال : "بالطبع العديد من اللقطات المشهورة كانت جميلة للغاية بحيث لا يمكن تركها، لكننا كنا نريد الكثير من الصور الأقل شهرة، لذا كان هناك جهد كبير للتعمق فى المحفوظات القديمة الغامضة".

و يذكر أنّ وكالة ناسا ظهرت فى 1 أكتوبر 1958، كأول وكالة فضائية مدنية فى العالم، إذ تم إطلاقها كرد فعل طارئ على الظهور الناجح للاتحاد السوفيتى سبوتنيك قبل عام، وفى غضون عقد من الزمان، اتخذت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، المعروفة عالميا باسم وكالة ناسا، خطوات واسعة للحاق بمنافسيها فى الاتحاد السوفيتى.

و كانت بدايتها كمجموعة من الفرق البحثية المتواضعة التى تجرّب صواريخ صغيرة محولة وأصبحت الآن رائدة عالمية فى مجال الملاحة الجوية.

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