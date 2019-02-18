شينزو آبي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكرت صحيفة يابانية، أن رئيسَ الوزراء الياباني شينزو آبي رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزةِ نوبل للسلام، بعد أن تلقى طلباً من الحكومةِ الأمريكية من أجل ذلك.

ويأتي التقرير في أعقابِ ادعاء ترامب، بأن آبي رشحه لجائزةِ نوبل للسلام تقديراً لجهوده في فتحِِ حوار مع كوريا الشمالية وتخفيفِ التوتر معها.

وصرح ترامب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الياباني أعطاه "أجمل رسالة" من 5 صفحات يرشحه فيها لجائزة نوبل للسلام.

واستطلعت الحكومة الأمريكية رأي آبي بشأن ترشيحات جائزة نوبل للسلام بعد القمة، التي عقدت بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في يونيو العام الماضي، والتي كانت أول اجتماع بين زعيمي البلدين.

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